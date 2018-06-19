Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İngiltere’den flaş karar… Mal varlığına el koyuldu

Rus şirket Gazprom'un İngiltere'deki mal varlığına el koyulduğu açıklandı.

android-time 17:54 19 Haziran 2018
Haberler Dünya
İngiltere’den flaş karar… Mal varlığına el koyuldu
Rus şirket Gazprom'un İngiltere'deki mal varlığına el koyulduğu açıklandı.

İngiltere, Rus şirketi Gazprom’un ülkedeki mal varlığına el koyduğunu açıkladı. Londra mahkemesinin, Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz`ın lehine sonuçlanan tahkim kararı sonrasında Rus enerji şirketi Gazprom’un İngiltere ve Galler'deki varlıklarına el koyduğu bildirildi.

Naftogaz’dan yapılan açıklamada, Stockholm Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından Ukraynalı şirkete tazminat ödemesine karar verilen Gazprom’un İngiltere ve Galler'deki varlıklarına el konulduğu belirtildi. Gazprom'un ayrıca İngiltere ve Galler'de değeri 50 bin doların üzerindeki varlıklarına yönelik bir listeyi de mahkemeye sunacağının kaydedildiği açıklamada, Gazprom'un mahkeme kararını uygulamaması halinde cezai yaptırıma maruz kalabileceği ifade edildi.

Merkezi Stockholm’de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi bir süre önce verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom’un Ukrayna’ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom’un Naftogaz’a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti. (AA)

 

Son güncelleme: android-time 19:4219.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar