İngiltere’den Kaşıkçı açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr ile konuyu telefonda görüştüğü bildirildi.

Hunt, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın İngiltere Büyükelçisi ile konuyu görüşmek üzere bir araya geldiğini duyurdu.

“Cemal Kaşıkçı ile ilgili acil cevaplar istemek üzere Suudi Büyükelçi ile az önce bir araya geldik” diyen Hunt, “Gazetecilere karşı şiddet tüm dünyada artıyor ve ifade özgürlüğüne büyük bir tehdit arz ediyor. Basında çıkan haberlerin doğruluğu kanıtlanırsa, konuyu ciddi bir şekilde ele alacağız. Arkadaşlıklar ortak değerler üzerine kurulur” ifadesini kullandı.

TRUMP HENÜZ KONUŞMADI

İngiltere’nin aksine ABD, konuyu henüz Suudi Arabistan ile görüşmediklerini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ile ilgili bir bilgisinin olmadığını söyledi. Trump bir aşamada bu konuda Suudi yetkililerle görüşeceğini kaydetti.