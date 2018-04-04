İngiltere’den skandal… PYD’ye bir de söz verdiler

Aralarında İngiliz Lordlar Kamarası mensubu Maurice Glasman ile parlamento üyesi Lloyd Russell-Moyle'ın da bulunduğu İşçi Partili siyasetçiler, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD/YPG'nin kontrolündeki Kamışlı bölgesini ziyaret etti.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı’daki yetkililerle bir araya gelen İngiliz siyasetçilerden Glasman, “Sizinle uzun dönemli bir ilişki için buradayız. Özgürlüğünüzü ortadan kaldırmaya çalışan herkese karşı size destek vereceğiz. Ayrıca tüm kalbimizle sizle dayanışma içindeyiz” diye ekledi. Deutsche Welle’de yer alan haberde Suriye’nin kuzeyindeki ziyaretlerinin devam edeceğini söyleyen Glasman, terör örgütü PYD/YPG ve YPJ ile temaslarına devam edeceğini ifade etti.

Skandal sözler: Yanınızdayız

İşçi Partili vekil Russell-Moyle ise Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdikleri ziyaretlerden edindiklerini, “İngiltere’ye dönünce parlamentoyla ve İngiliz halkıyla paylaşacaklarını” söylerken, “Yanınızda olduğumuzu söylemek istiyoruz” ifadesini kullandı.

Reuters’ın haberine göre, PYD’li Abed el Kerim Ömer ise İngiliz siyasetçilerce yapılan ziyaretin kendileri açısından kamuya açık gerçekleştirilen ilk üst düzey heyet ziyareti olduğunu söyledi. “Daha önceden deklare edilmemiş görüşmeler oluyordu… Ama bu, resmi yolla yapılan ilk ziyaret” diyen Ömer, İngiliz siyasetçilerle Afrin’deki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.