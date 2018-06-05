İngiltere’den turistlere Türkiye uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını uyarmak için internet sitesinden bilgilendirici bir mesaj paylaştı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 24 Haziran seçimleri dolayısıyla gösteriler olabileceği belirtilirken, kalabalık alanlar içerisinde bulunulmaması uyarısını yapıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın dönem dönem vatandaşlarını diğer ülkelerdeki gelişmeler konusunda uyardığı bölümde yeni bir güncelleme yapıldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden Türkiye’deki durumu analiz ederek, İngiliz turistler için uyarıda bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, 24 Haziran 2018’de seçimlere gidileceği için ülkede gösteri ve mitinglerin olabileceğini ifade edilirken, yerel otoritenin uyarılarının takip edilmesi ve kalabalıklardan uzak durulması tavsiyesinde bulunuldu.

İngiliz makamlar, Suriye sınırının 10 kilometre sınırına ve Diyarbakır’a gitmemesi gerektiğini açıklarken, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Hatay, Siirt, Tunceli ve Hakkari bölgelerine de “Zorunlu durumlar dışında gidilmemesi” gerektiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Suriye’de yaşananlardan dolayı Hatay’daki bazı yolların kapalı olabileceği belirtildi. 2016’da 1.7 milyon İngilizin Türkiye’yi ziyaret ettiği vurgulanırken, özellikle İstanbul’da polis ve güvenlik görevlilerinin kimlik kontrolü yaptığı ve dolayısıyla İngilizlerin pasaport, vize ve oturma izinlerini yanından ayırmamaları istendi.

Haziran ayı için hazırlanan uyarı metninde Türkiye’de güvenlik güçlerinin başarılı bir şekilde olası saldırıları engellediği belirtilirken, güvenlik önlemlerinin artırıldığı aktarıldı.