İnsan eti yemekten bıktım dedi müebbet hapis cezası aldı

Güney Afrika'da, içinde 24 yaşındaki bir kadına ait bir bacak ve el bulunan torbayla polise gidip 'insan eti yemekten bıktım" diyen bir büyücü ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

“Uğur getirmesi” için büyücünün tavsiyesiyle kadının etlerini yediği öne sürülen başka bir adam da müebbet hapis cezası aldı. Güney Afrika medyasında yer alan haberlere göre KwaZulu-Natal eyaletinde görülen davada karar dün açıklandı.

Yargıç, 24 yaşındaki bir kadını etlerini yemek için öldürmekle suçlanan 33 yaşındaki büyücü Nino Mbatha ve 32 yaşındaki Lungisani Magubane’nin “en iğrenç suçu işlediklerini” söyledi.

Mahkeme kayıtlarına göre, Estcourt kasabasındaki cinayet, geleneksel yöntemlerle şifa dağıttığını söyleyen Mbatha’nın polise teslim olmasıyla ortaya çıktı. Polis, daha sonra Mbatha’nın gösterdiği evde Zanele Hlatshwayo adlı kadının cesedinin parçalarını buldu.

Kadına önce tecavüz edildiği, sonra başının kesildiği ve iç organlarının boşaltıldığı belirtildi. Güney Afrika yasalarında yamyamlık suçuyla ilgili bir düzenleme bulunmuyor. Ancak cesetlerin parçalanması ve kişilerin tasarrufunda insan dokusu bulundurmaları yasak.