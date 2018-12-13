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İnsan eti yemekten bıktım dedi müebbet hapis cezası aldı

Güney Afrika'da, içinde 24 yaşındaki bir kadına ait bir bacak ve el bulunan torbayla polise gidip 'insan eti yemekten bıktım" diyen bir büyücü ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Sozcu.com.tr
android-time 13:37
Haberler Dünya
İnsan eti yemekten bıktım dedi müebbet hapis cezası aldı
Güney Afrika'da, içinde 24 yaşındaki bir kadına ait bir bacak ve el bulunan torbayla polise gidip 'insan eti yemekten bıktım" diyen bir büyücü ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

“Uğur getirmesi” için büyücünün tavsiyesiyle kadının etlerini yediği öne sürülen başka bir adam da müebbet hapis cezası aldı. Güney Afrika medyasında yer alan haberlere göre KwaZulu-Natal eyaletinde görülen davada karar dün açıklandı.

Genç kadının saldırıya uğradıktan sonra büyücülerin kendisine tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Genç kadının saldırıya uğradıktan sonra büyücülerin kendisine tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Yargıç, 24 yaşındaki bir kadını etlerini yemek için öldürmekle suçlanan 33 yaşındaki büyücü Nino Mbatha ve 32 yaşındaki Lungisani Magubane’nin “en iğrenç suçu işlediklerini” söyledi.

Saldırganlar, insan etini iyi şans getirmesi için yediklerini iddia etti.

Saldırganlar, insan etini iyi şans getirmesi için yediklerini iddia etti.

Mahkeme kayıtlarına göre, Estcourt kasabasındaki cinayet, geleneksel yöntemlerle şifa dağıttığını söyleyen Mbatha’nın polise teslim olmasıyla ortaya çıktı. Polis, daha sonra Mbatha’nın gösterdiği evde Zanele Hlatshwayo adlı kadının cesedinin parçalarını buldu.

İki büyücüye ömür boyu hapis cezası verildi.

İki büyücüye ömür boyu hapis cezası verildi.

Kadına önce tecavüz edildiği, sonra başının kesildiği ve iç organlarının boşaltıldığı belirtildi. Güney Afrika yasalarında yamyamlık suçuyla ilgili bir düzenleme bulunmuyor. Ancak cesetlerin parçalanması ve kişilerin tasarrufunda insan dokusu bulundurmaları yasak.

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Son güncelleme: android-time 14:0813.12.2018
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