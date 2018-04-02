İnsan hakları savunucusu hayatını kaybetti

Güney Afrika'da apartheid karşıtı aktivist Winnie Madikizela-Mandela hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Mandela, Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı görevini de üstlenen Nelson Mandela'nın da bir dönem eşiydi.

Güney Afrika’da ırkçı apartheid rejimine karşı olan insan hakları savunucusu ve aktivist Winnie Madikizela-Mandela’nın 81 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. İnsan hakları savunucusu ve bir dönem Güney Afrika’nın Cumhurbaşkanı olarak da görev yapan Mandela’nın 1996 yılına kadar eşi olan Winnie Madikizela-Mandela, ülkede farklı bakanlıkların da başında görev yapmıştı.

Yapılan açıklamada, aktivist Winnie Madikizela-Mandela’nın uzun süredir hasta olduğu belirtilirken, “Bu yılın başından beri hastanede tedavi altındaydı. Fakat bugün erken saatlerde sevdiklerinin yanında huzur içinde hayata gözlerini yumdu” açıklaması yapıldı.