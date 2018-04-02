İnsan hakları savunucusu hayatını kaybetti

Güney Afrika’da ırkçı apartheid rejimine karşı olan insan hakları savunucusu ve aktivist Winnie Madikizela-Mandela’nın 81 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. İnsan hakları savunucusu ve bir dönem Güney Afrika’nın Cumhurbaşkanı olarak da görev yapan Mandela’nın 1996 yılına kadar eşi olan Winnie Madikizela-Mandela, ülkede farklı bakanlıkların da başında görev yapmıştı.
Yapılan açıklamada, aktivist Winnie Madikizela-Mandela’nın uzun süredir hasta olduğu belirtilirken, “Bu yılın başından beri hastanede tedavi altındaydı. Fakat bugün erken saatlerde sevdiklerinin yanında huzur içinde hayata gözlerini yumdu” açıklaması yapıldı.