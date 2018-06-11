İnsanlık ölmüş… İtalya ve Malta 629 mülteciyi Akdeniz’de bıraktı

İnsanlık bitmiş... İtalya'nın göçmen karşıtı İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin dün 629 göçmen taşıyan yardım gemisini ülkeye almamasının ardından bugün kriz kısmen çözüldü. İtalya ve Malta'nın kabul etmediğİ Aquarius'u İspanya kabul ettiğini açıkladı.

İtalya’nın yeni hükümetinin aşırı sağcı, göç karşıtı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, dün 629 göçmeni taşıyan bir yardım gemisini İtalyan limanlarına almama kararının ardından bugün de Akdeniz’de kurtarılan yaklaşık 800 kişiyi taşıyan başka bir geminin de kabul edilmeyeceğini açıkladı. Sınır Tanımayan Doktorlar ve Alman yardım vakfı SOS Méditerranée yönetimindeki Aquarius gemisinde, geçen Cumartesi ve Pazar günleri Libya açıklarında 6 ayrı operasyonla kurtarılan 629 kişi dünden beri Akdeniz’de kendilerine bir liman açılmasını bekliyor. Gemide 123 refakatsiz çocuk, 11 bebek ve 7 hamile kadın da bulunuyor.

Aquarius’ta bulunan yardım görevlileri dün yaptıkları açıklamalarda gemide 2-3 gün yetecek kadar su, yiyecek ve ihtiyaç malzemesi bulunduğunu, bu süre dolduktan sonra da bir çözüm bulunamazsa “ne olacağını bilemediklerini” söyledi. Aquarius’un kapasitesinin 500 kişi olduğu, geminin bu kapasitenin üzerinde yolcuyla denizde beklemeye mahkum edildiği de vurgulanıyor. Aquarius halen 629 göçmen ve bir grup yardım görevlisiyle birlikte Akdeniz’de İtalya’ya 35, Malta’ya 27 deniz mili açıkta bekletiliyor.

İtalya ve Malta’nın yanaşma izni vermediği Aquarius’a destek İspanya’dan geldi. Çok sayıda hasta, çocuk ve hamilenin olduğu mülteci gemisine Madrid yönetimi yanaşma izni verdiğini duyurdu. Geçen hafta göreve başlayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “Bu insani felaketi durdurmak ve bu insanlara güvenli limanlar sunmak bizim görevimiz” dedi.