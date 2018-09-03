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Instagram fenomeni lüks yatta intihar etti

Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla fenomen olan Sinead McNamara, Yunanistan'daki lüks bir yatta hayatını kaybetti. Meksikalı iş insanı Alberto Bailleres'in sahibi olduğu Mayan Queen IV isimli yaklaşık 700 milyon TL değerindeki yatta asılı vaziyette bulundu.

Sozcu.com.tr
android-time 08:38 3 Eylül 2018
Haberler Dünya
Instagram fenomeni lüks yatta intihar etti
Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla fenomen olan Sinead McNamara, Yunanistan'daki lüks bir yatta hayatını kaybetti. Meksikalı iş insanı Alberto Bailleres'in sahibi olduğu Mayan Queen IV isimli yaklaşık 700 milyon TL değerindeki yatta asılı vaziyette bulundu.

Instagram üzerinden fenomen olan ve paylaşımlarıyla para kazanan manken Sinead McNamara, şaibeli bir şekilde hayatını kaybetti…

Meksikalı iş insanı Alberto Bailleres’in sahibi olduğu Mayan Queen IV’te tatil yapan ve paylaşımlarıyla para kazanan McNamara’nın cansız bedeni önceki gün teknenin arkasında bulundu.

McNamara'nın hayatını kaybetmesi sosyal medyada büyük yankı yarattı.

McNamara’nın hayatını kaybetmesi sosyal medyada büyük yankı yarattı.

Kendini asarak intihar ettiği tahmin edilen Avustralyalı mankenin 4 aydır değeri yaklaşık 700 milyon TL olan teknede çalıştığı ifade edildi. Tekne Yunanistan suları içerisindeyken bu olayın yaşandığı ifade edilirken, McNamara’nın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Instagram

Fotoğraf: Instagram

20 yaşındaki McNamara’nın ölümü hakkında konuşan yetkililer bir soruşturma başlatıldığını duyururken, ilk belirlemelerin sonucunda genç mankenin intihar ettiğinin ağır bastığı ifade edildi. Genç kadının bilinci kapalı vaziyette bulunduğunu ve hastaneye götürülürken yolda yaşamını kaybettiği açıklandı. Yerel basın, milyarder Bailleres’in tekneyi terk ettiğini ve Kefalonya Adası açıklarında demirleyen teknede McNamara ile mürettebatı baş başa bıraktığını yazdı.

Son güncelleme: android-time 08:4603.09.2018
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