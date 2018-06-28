İnternet yavaşlayınca köylüler kazma kürek alıp yeni hat bağladı

Dünya Galler'deki Michaelston köyünü konuşuyor... Uluslararası basında geniş yer alan köyün bu kadar popüler olmasının sebebi ise yavaş internet dolayısıyla köy halkının kazma kürek alarak yerin altındaki kabloları değiştirmek için operasyon yapması. 300 köylü, haftalarca uğraşarak hızlı internete kavuştu.

Galler’de Newport ile Cardiff arasında yer alan Michaelston köyünün sakinleri internet bağlantısının yavaşlığından dolayı adeta isyan etti. Bütün çabalarına rağmen yetkililerin bölgeye yardım etmeye gelmemesinden bıkan ve “hızlı internet” paketi kullanmalarına rağmen aşırı yavaş bir bağlantı hızına sahip olmaları 300 nüfuslu köyde adeta kriz yarattı.

Fakat yavaş internet üzerinden bir filmi yaklaşık 24 saatte indirebilen köy halkı kazma ve küreği alarak yerin altındaki kablolara müdahale etti. Yerin altındaki internet kablolarını yeni hızlı internet kablolarıyla değiştiren köylüler, artık keyifle internet üzerinden işlem yapabildiklerini açıkladı. Köy halkı, internet operasyonu dolayısıyla bölge halkının iyice kaynaştığını söylerken, bazı köylüler, “Buluştuğumuz zamanlarda internet hızının ne kadar yavaş olduğunu söylerdik. Bir gün David Schofield isimli arkadaşımız yavaş internet üzerinden internet kablolarının nasıl değiştirildiğine dair bilgi almış ve hemen işe giriştik” dedi.

Köy halkının kazma ve kürekle başlattığı internet operasyonu sonrasında internet hızının 1.000 mps’ye çıktığı açıklanırken, resmi makamlar bu hızın ülke içerisindeki en yüksek değerlerden biri olduğunu duyurdu.