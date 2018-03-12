Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İnternetin en üzgün kedisi Luhu

Çin'de sürekli acıklı bir yüz ifadesine sahip olan Luhu adlı kedi, sosyal medyada kısa sürede kendisini takip eden bir kitle edindi.

Sozcu.com.tr
android-time 10:50 12 Mart 2018
Haberler Dünya
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
Çin'de sürekli acıklı bir yüz ifadesine sahip olan Luhu adlı kedi, sosyal medyada kısa sürede kendisini takip eden bir kitle edindi.

Sosyal medyada gün geçmiyor ki yeni bir fenomen ortaya çıkmasın…

İnsanlar kadar artık hayvanlar da sanal dünyada gündem oluyor.

kedi-instagram5

Çin’de Luhu adındaki bir kedinin sürekli acıklı ifadeye sahip olması, sosyal medyayı kasıp kavurdu.

kedi-instagram4

Luhu’nun fotoğraflarını çeken sahibi, kedi için bir de Instagram hesabı açtı.

kedi-instagram3

Luhu’nun yaklaşık 160 bin takipçisi bulunurken, fotoğrafları binlerce kez beğeniliyor.

kedi-instagram
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar