İnternetin en üzgün kedisi Luhu

Çin'de sürekli acıklı bir yüz ifadesine sahip olan Luhu adlı kedi, sosyal medyada kısa sürede kendisini takip eden bir kitle edindi.

Sosyal medyada gün geçmiyor ki yeni bir fenomen ortaya çıkmasın… İnsanlar kadar artık hayvanlar da sanal dünyada gündem oluyor. Çin’de Luhu adındaki bir kedinin sürekli acıklı ifadeye sahip olması, sosyal medyayı kasıp kavurdu. Luhu’nun fotoğraflarını çeken sahibi, kedi için bir de Instagram hesabı açtı. Luhu’nun yaklaşık 160 bin takipçisi bulunurken, fotoğrafları binlerce kez beğeniliyor.