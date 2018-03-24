İnternette tanıştığı çocuğu kampa götürdü… Mahsur kaldıklarında…

Galler'de 15 yaşındaki bir çocukla ormanlık bölgede kamp yapmaya giden bir kadın, nehir sularının yükselmesinin ardından mahsur kaldı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, Rhiannon Scott adlı kadının çocukla cinsel ilişkiye girdiğini tespit edince polise teslim etti.

Wrexham şehrinde yaşayan 24 yaşındaki Scott, internette tanıştığı 15 yaşındaki çocukla birlikte Gwynedd’daki bir kamp alanına gitti. Nehrin yükselmesiyle 5 saat boyunca yerlerinden kıpırdayamayan ikiliye itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Çocukla cinsel ilişkiye girdiğini kabul eden Scott’ın ruhsal problemler yaşadığı öğrenildi. Gözaltına alınan Scott ifadesinde, çocuğa ilk olarak cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiğini daha sonra ise kamp yapmaya karar verdiklerini söyledi. Çocuk ailesine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.