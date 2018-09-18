İnternetten şişme kadın aldı… Başına gelmeyen kalmadı…

İngiltere'de Nathan Watts isimli bir adam yalnızlıktan sıkıldığı için Çin'den şişme kadın sipariş etti. Watts o sipariş nedeniyle başına gelenlere kendisi bile inanamadı.

İngiltere’nin Reading şehrinde yaşayan Nathan Watts, ülkesinde basının gündeminde. Bunun nedeni ise Çin’den verdiği bir sipariş.

Çok çalıştığı için sosyal hayatı olmayan Watts, internetten şişme kadın almak istedi. Bunun için 1000 euro ödeyen adam, gelen paketteki ürünün küçük bir kıza benzemesi yüzünden mahkemelik oldu.

Dailymail’in haberine göre, gelen robotun ölçülerinin Internette göründüğünden farklı olması üzerine gümrük memurları durumu polise bildirdi.

Yetişkin özelliklerine sahip olması gereken ürünün boyu 1.30, kilosu ise 22 olunca Watts, pedofili şüphesiyle mahkemeye çıkarıldı.

Dava sonucunda Watts’ın verdiği siparişte herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirlenirken, olaydaki sorumlunun gönderici şirket olduğu vurgulanarak Watts serbest bırakıldı.