İntihar saldırısı haramdır fetvasının ardından canlı bomba saldırısı

Afganistan'da intihar saldırılarının haram olduğu ilan edilen Alimler Şurası toplantısına intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemeler göre 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Politeknik Üniversitesi’nde ülke genelinden din alimlerinin katılımıyla “ülkede devam eden savaşın meşru olmadığını” vurgulamak amacıyla yapılan toplantıda intihar saldırısı düzenlendi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Haşmet Estanikzey saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını söyledi.

ALİMLER ŞURASI’NDAN FETVA

Afganistan Alimler Şurası toplantıda bir fetva yayımlayarak intihar saldırılarının haram olduğunu ifade etti.

Afgan güçleri ve Taliban örgütünün savaşa son vermesi gerektiği belirtilen fetvada, iki taraf arasında barış görüşmelerinin başlaması gerektiği vurgulandı.

Afganistan Alimler Şurası üyesi Ghofranullah Murad, yazılı açıklamayı okuyarak masum insanların bu savaşın kurbanı olduğunu söyledi.

Saldırı bu açıklamanın ardından gerçekleşti. (AA)