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Irak Başbakanı’ndan trajikomik açıklama: Suriye’ye asker gönderebiliriz

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Suriye'de 7 yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaş ve çatışmalara müdahil olabileceklerini açıkladı. Fakat Abdülmehdi, ülkesinde çok sayıda ABD askeri, peşmerge ve terör örgütü üyesi olduğunu gözardı ederek, "Suriye'ye asker gönderebiliriz" dedi.

Sozcu.com.tr
android-time 09:38
Haberler Dünya
Irak Başbakanı’ndan trajikomik açıklama: Suriye’ye asker gönderebiliriz
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Suriye'de 7 yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaş ve çatışmalara müdahil olabileceklerini açıkladı. Fakat Abdülmehdi, ülkesinde çok sayıda ABD askeri, peşmerge ve terör örgütü üyesi olduğunu gözardı ederek, "Suriye'ye asker gönderebiliriz" dedi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD´nin Suriye´den asker çekme kararının ardından hükümetinin Suriye´ye asker gönderebileceğini açıkladı. Amerika’nın Sesi Radyosu’nun haberine göre Abdülmehdi, Irak´ı sınırlarındaki tehditlerden korumak için her seçeneği değerlendirdiklerini söyledi.

Irak Başbakanı ayrıca, IŞİD´in savaş bölgesindeki alanını genişletmesinden ve Irak´a mülteci akınından endişe ettiğini de vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla konuşan Abdülmehdi, hükümetinin ABD´den Suriye´de asker konuşlandırma yönünde bir talep almadığını, ancak bu seçeneğin konuşulduğunu belirtti ve “Irak kararını dostlarına ve komşularına danışarak verecek” dedi.

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Son güncelleme: android-time 09:4425.12.2018
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