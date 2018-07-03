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Irak: İşbirliğine hazırız

Irak Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile işbirliği içersinde çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

android-time 20:27 3 Temmuz 2018
Haberler Dünya
Irak: İşbirliğine hazırız
Irak Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile işbirliği içersinde çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, dün başkent Bağdat’ta yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini dile getiren Mahcub, Irak'ın PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğine hazır olduğunu ifade ederek, “PKK’nın söz konusu bölgede varlığı 80’li yılların ortasına uzanıyor. Örgütle mücadele konusunda Türkiye ile tam işbirliği yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 01:2104.07.2018
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