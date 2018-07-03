Irak: İşbirliğine hazırız

Irak Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile işbirliği içersinde çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, dün başkent Bağdat’ta yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini dile getiren Mahcub, Irak'ın PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğine hazır olduğunu ifade ederek, “PKK’nın söz konusu bölgede varlığı 80’li yılların ortasına uzanıyor. Örgütle mücadele konusunda Türkiye ile tam işbirliği yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK’NIN KANDİL OPERASYONU

TSK’nın, PKK’nın harekat merkezi olarak bilinen Kandil’e operasyon başlatması sonrası Irak’tan gelen yardım talebinin, Kandil’e gerçekleştirilen operasyonun daha hızlı ve etkili bir biçimde sürdürülmesini sağlaması bekleniyor. İHA