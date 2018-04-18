Irak mahkemesi 300 kişiye idam cezası verdi… Aralarında Türkler de var

Irak mahkemeleri 300'ü aşkın kişiyi IŞİD'e üye oldukları suçlamasıyla idam cezasına çarptırdı. AFP'nin haberinde idam cezası alanların arasında Türk vatandaşlarının da olduğu ifade edildi.

Fransız haber ajansı AFP, başkent Bağdat ve Musul’daki iki farklı mahkemede yargılanan sanıklar hakkında kararın bugün çıktığını ve idam cezasına çarptırılanların arasında çok sayıda yabancı ülke vatandaşının da olduğunu ifade etti.

AFP’ye bilgi veren Iraklı yetkililer, Bağdat’taki mahkemede 97 yabancı uyruklunun idama mahkum edildiğini, 185 kişinin ise müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ifade ediyor. Ceza alanların arasında kadınların da bulunduğu ve yabancı uyruklu kadınların önemli kısmının ise Türk vatandaşı ya da eski Sovyet ülkelerinin vatandaşları olduğu belirtiliyor.

Musul’daki mahkeme ise 212 kişiyi idama mahkum ederken, 341 kişiye de müebbet cezası verdi. Irak Anayasa Mahkemesi sözcüsü Abdülsettar Bayrakdar, “Duruşmalarda bu kişilerin suç işlediği kanıtlanmıştır” dedi.