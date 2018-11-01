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Irak’ın Basra kentinde kirli su zehirlenmeleri ürkütücü boyuta ulaştı

Irak İnsan Hakları Komiserliği, Basra kentinde kirli su sebebi ile zehirlenenlerin sayısının 118 bine ulaştığını açıkladı.

android-time 00:23 1 Kasım 2018
Haberler Dünya
Irak’ın Basra kentinde kirli su zehirlenmeleri ürkütücü boyuta ulaştı
Irak İnsan Hakları Komiserliği, Basra kentinde kirli su sebebi ile zehirlenenlerin sayısının 118 bine ulaştığını açıkladı.

Irak'ın Basra kentinde kirli içme suyu zehirlenmesi olayıyla ilgili açıklama yapan Irak İnsan Hakları Komiserliği Basra Ofisi, zehirlenme belirtileri nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı 118 bine ulaştığını açıkladı.

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Komiserlik açıklamasında kentteki durumu incelemek ve acil çözüm üretmek için Basra İl Meclisini acil bir toplantıya çağırarak, hava sıcaklığının düşmesine rağmen sağlıklı içme suyu projesiyle ilgili kayda değer herhangi bir gelişmenin olmadığının altını çizdi. İHA

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Son güncelleme: android-time 00:2401.11.2018
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