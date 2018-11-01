Irak’ın Basra kentinde kirli su zehirlenmeleri ürkütücü boyuta ulaştı

Irak'ın Basra kentinde kirli içme suyu zehirlenmesi olayıyla ilgili açıklama yapan Irak İnsan Hakları Komiserliği Basra Ofisi, zehirlenme belirtileri nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı 118 bine ulaştığını açıkladı.
Komiserlik açıklamasında kentteki durumu incelemek ve acil çözüm üretmek için Basra İl Meclisini acil bir toplantıya çağırarak, hava sıcaklığının düşmesine rağmen sağlıklı içme suyu projesiyle ilgili kayda değer herhangi bir gelişmenin olmadığının altını çizdi. İHA
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