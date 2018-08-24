Irak’ta bir hafta arayla iki güzellik uzmanı hayatını kaybetti

Irak'ta geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden ünlü güzellik uzmanı Refif el-Yaseri’nin ardından bugün de başka bir güzellik uzmanı Reşa el-Hasan’nın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçen hafta esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden “Iraklı Barbie” lakabıyla tanılan ünlü güzellik uzmanı Refif el-Yaseri'nin sonra bugün başka bir güzellik uzmanı Reşa el-Hasan'nın ölüm haberi geldi.

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Geçen hafta 33 yaşındaki Iraklı Barbie lakabıyla tanılan Refif el-Yaseri esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetmiş polis soruşturma başlatmıştı. Irak Sağlık Bakanlığı bugün de güzellik uzmanı Reşa el-Hasan'ın vefat ettiğini açıkladı. Bakanlık, başkent Bağdat'ta bir güzellik merkezi yöneten Reşa el-Hasan'ın kaldırıldığı Şeyh Bin Zayid hastanesinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

El-Hasan'ın ölüm nedenini açıklamayan bakanlık ünlü güzellik uzmanın cesedinin morga kaldırıldığını belirtti.

Iraklı Barbie Refif el-Yaseri'nin ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, yüksek miktarda ilaç dozu aldığını ileri sürmüştü. İHA