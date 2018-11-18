Irak’ta bombalı saldırı: 2 ölü, 17 yaralı

Irak'ın Tikrit kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Tikrit Polis Müdürlüğünde görevli Numan el-Cuburi, yaptığı açıklamada, Tikrit kent merkezindeki bir semtte bomba yüklü aracın patlatıldığını ifade etti. İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını belirten Cuburi, olay yerinin güvenlik kordonu altına alındığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi. Cuburi, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığını ancak son zamanlarda ülkede eylemleri artan terör örgütü IŞİD'ı sorumlu tuttuklarını kaydetti.

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Iraklı askeri yetkililer, Aralık 2017’de IŞİD’in ülkedeki askeri varlığının büyük oranda sona erdiğini ilan etmesine rağmen, örgüte ait uyuyan hücreler zaman zaman Musul, Salahaddin, Enbar ve Kerkük’te güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor. AA