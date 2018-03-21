Irak’tan son dakika açıklaması: Türk askerine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin sonrasında PKK terör örgütüne yönelik operasyonun Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine gerçekleşeceğini, buradaki terörist unsurlara TSK'nın Bağdat hükümeti ile birlikte operasyon yapacağını açıkladı. Ancak Bağdat'tan gelen mesajlar, Türkiye ve Irak'ın "ortak operasyon" konusuna farklı yaklaştığını ortaya koyuyor.

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi bugün yaptığı yazılı açıklamada, “Irak, kendi topraklarına herhangi bir komşu ülke tarafından operasyon yapılmasını kategorik olarak reddetmektedir” dedi. Caferi’nin yazılı açıklaması, Bağdat’ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız’la görüşmesinden sadece saatler sonra geldi. Caferi açıklamada, “Irak-Türkiye ilişkilerinin derinliğini korumak istemekle birlikte, Türk güçlerinin Irak sınırlarını geçmesini kategorik olarak reddediyoruz” ifadesini kullandı.

ORTAK OPERASYON AMA NASIL ?

Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde, özellikle Sincar bölgesinde ve Kandil’de üslenen PKK bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik Irak güvenlik güçleriyle birlikte operasyon yapacağına ilişkin haberler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından, gerek Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, gerekse Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız’ın Bağdat’ta yaptıkları bir dizi görüşmenin ardından artmıştı.

Özellikle Bağdat’taki Türk Büyükelçisi Fatih Yıldız’ın Irak Adalet Bakanı Haydar El Zamili ile yaptığı görüşmenin ardından Irak adalet bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin, Irak hükümeti ile işbirliği içinde, Türkiye-Irak sınır bölgesindeki terörist ceplere operasyon yapacağı” bildirilmişti. Açıklamada Büyükelçi Yıldız’a ithafen “Türkiye, Irak hükümeti aile işbirliği içinde, terörle mücadeleye hazırlanıyor” ifadesi de yer almıştı.

“ORTAK OPERASYON” AMA NASIL?

Diplomatik kaynaklar, Türkiye ve Irak’ın, daha Irak Başbakanı Abadi’nin Ankara ziyaretinde, Irak topraklarındaki PKK unsurları ile birlikte mücadele etmek konusunda anlaştıklarını, ancak “mücadele yöntemi” konusunda iki tarafından “farklı anlayışları bulunduğunu” kaydediyorlar.

AKP hükümetinin “ortak operasyonu” Irak’taki PKK unsurlarına, Suriye’deki Afrin operasyonu benzeri şekilde, TSK’nın sınırı geçerek Irak ordusu ile işbirliği içinde müdahalesi olarak anladığı kaydediliyor.

BAğdat yönetiminin ise “ortak operasyondan”, Irak ve TSK unsurlarının sınırın kendi bölgelerinde “eş zamanlı operasyonu” kastettiği vurgulanıyor.

IRAK’TA SEÇİM ÖNCESİ ORTAK OPERASYON ZOR

Diplomatik gözlemciler, Irak’ta Mayıs ayında genel seçimlerin yapılacağını da hatırlatarak, seçim öncesinde Türkiye ile ortaklaşa bir operasyona girişilmesinin, ülkedeki siyasetçiler açısından “risk unsuru” olarak görüldüğünü, bu nedenle de seçim öncesinde böylesine geniş kapsamlı bir terörle mücadele operasyonunun “zor olduğunu” vurguluyorlar.