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İran ABD, Suudiler ve BAE’ye ateş püskürdü

Resmi internet sitesinden sert açıklamalarda bulunan İran'ın dini lideri Hamaney, Ahvaz'daki saldırıyı Amerikalılar, Irak ve Suriye'de sıkıştığında onlara yardım eden grupların gerçekleştirdiğini bu grupları da Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin finanse ettiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
android-time 17:33 24 Eylül 2018
Haberler Dünya
İran ABD, Suudiler ve BAE’ye ateş püskürdü
Resmi internet sitesinden sert açıklamalarda bulunan İran'ın dini lideri Hamaney, Ahvaz'daki saldırıyı Amerikalılar, Irak ve Suriye'de sıkıştığında onlara yardım eden grupların gerçekleştirdiğini bu grupları da Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin finanse ettiğini açıkladı.

İran İslam Cumhuriyeti’nin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Ahvaz’da askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirilen ve 25 kişinin ölüp 60 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili olarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni terör örgütünü finanse etmekle suçladı. Hamaney, İran’ın saldırıya destek verenleri ağır şekilde cezalandıracağını açıkladı.

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“AMERİKALILARA YARDIM EDENLER”

Ali Hamaney, “Saldırı raporuna göre bu korkakça eylem, Amerikalılar, Suriye ve Irak’ta sıkıştığında yardım eden gruplar tarafından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin finanse etmesiyle gerçekleştirildi dedi. REUTERS

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Son güncelleme: android-time 17:4924.09.2018
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