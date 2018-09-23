İran Devrim Muhafızları: Ölümcül ve unutulmaz olacak

İran'ın Ahvaz kentinde önceki gün askeri geçit töreni sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrasında İran Devrim Muhafızları'ndan zehir zemberek bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, ABD ve Körfez ülkelerini sorumlu tuttuğu saldırı hakkında Devrim Muhafızları, "Ölümcül ve unutulmayacak bir intikam" alacaklarını duyurdu.

İran’da gündem önceki gün Ahvaz kentinde 12’si Devrim Muhafızı 25 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin de yaralandığı silahlı saldırı. Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında yaşanan saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, sorumlu olarak ABD ve Körfez ülkelerini işaret etmişti. Ruhani, “ABD’nin finansal destek verdiği Körfez ülkeleri bu saldırıyı düzenledi” derken, bu açıklamanın ardından İran Devrim Muhafızları’ndan çok sert bir açıklama geldi.

Reuters’ın İran’daki haber ajanslarına dayandırdığı haberde İran Devrim Muhafızları’nın intikam sözü verdiği ifadeedildi. İran Devrim Muhafızları’nın saldırganlara “ölümcül ve unutulmayacak” bir intikam hazırlığı içerisinde olduğu ifade edildi.

Dün Ahvaz kentinde yaşanan saldırı, Devrim Muhafızları’na yönelik en büyük saldırı olarak tarihe geçti.