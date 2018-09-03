İran Dışişleri Bakanı Zarif: Tüm teröristler temizlenmelidir

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İdlib'e yapılacak operasyonda bütün terörislerin bölgeden temizlenmesi gerektiğini söyledi. Zarif, Tahran zirvesi öncesi bölgede yaşayan halklara birleşme çağrısında bulundu.

İran, Suriye’nin İdlib kentindeki Esad muhaliflerinin temizlenmesi için Suriye ve Rusya ile ortak operasyon yapmaya hazırlanıyor. Suriye rejim güçleri İdlib’e yapılacak saldırı planını hazırlarken Rusya ve İran güçleri de bu saldırıda rejim güçleriyle birlikte İdlib’de bulunan Esad muhaliflerini temizlemeyi planlıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçen hafta, İdlib’e yapılacak herhangi bir müdahalenin savaşı daha da kızdıracağını söylemişti. Pompeo ayrıca, kimyasal silah kullanımı karşısında da Şam rejimine müdahale edileceğini sert bir dille açıklamıştı.

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ZARİF: TERÖRİSTLER TEMİZLENMELİDİR

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Şam’ı ziyaret ederek, Türkiye, Rusya ve İran arasında 7 Eylül’de Tahran’da gerçekleştirilecek zirve öncesi Suriye ile bölgesel meseleleri görüştü.

Görüşme sonrası Zarif, “Tüm Suriye toprakları korunmalarıdır. Tüm mezhepler ve gruplar ortaklaşa olarak yeniden inşaya başlamalıdır ve yerinden ayrılanlar ailelerinin yanına dönmelidir. İdlib’in kalan bölümlerindeki kalan teröristler temizlenmelidir ve bölge yeniden Suriye halkının kontrolüne geçmelidir.” Reuters