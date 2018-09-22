İran, saldırıdan o ülkeyi sorumlu tuttu

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Eğitilen, silahlandırılan ve yabancı bir rejim tarafından desteklenen teröristler Ahvaz'a saldırdılar” dedi.
Saldırıda çocuklar ve gazetecilerin de hedef alındığına dikkat çeken Zarif, şöyle devam etti:
“İran bu saldırılardan bölgesel terör destekçileri ve onların ABD'li efendilerini sorumlu tutuyor. İran, halkını savunma konusunda hızlı ve kararlı yanıt verecektir.”
Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif de saldırının El-Ahvaziye adlı ayrılıkçı örgüt tarafından düzenlendiğini iddia etti.
Şerif, sözkonusu örgütün Suudi Arabistan tarafından desteklendiğine dikkat çekti.
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