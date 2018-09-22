İran, saldırıdan o ülkeyi sorumlu tuttu

İran, askeri geçit törenine düzenlenen silahlı saldırıyla sarsılırken, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 24 kişinin öldüğü olayla ilgili açıklamada bulundu. Zarif Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıdan ‘ABD ve terörün bölgesel destekçilerinin sorumlu olduğunu’ söyledi. Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif ise saldırının Suudi Arabistan tarafından desteklenen El-Ahvaziye örgütü tarafından düzenlendiğini iddia etti.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Eğitilen, silahlandırılan ve yabancı bir rejim tarafından desteklenen teröristler Ahvaz'a saldırdılar” dedi.

Saldırıda çocuklar ve gazetecilerin de hedef alındığına dikkat çeken Zarif, şöyle devam etti:

“İran bu saldırılardan bölgesel terör destekçileri ve onların ABD'li efendilerini sorumlu tutuyor. İran, halkını savunma konusunda hızlı ve kararlı yanıt verecektir.”

Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif de saldırının El-Ahvaziye adlı ayrılıkçı örgüt tarafından düzenlendiğini iddia etti.

Şerif, sözkonusu örgütün Suudi Arabistan tarafından desteklendiğine dikkat çekti.