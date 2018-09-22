İran’da askeri geçit törenine saldırı: Ölü ve yaralılar var

İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında silahlı kişiler tarafından ateş açıldı. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İran çapında Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla düzenlenen askeri törenlerin Huzistan ayağı kana bulandı. 8 yıl süren Irak-İran savaşının bitişinin yıldönümünün anıldığı törenlere eyalet başkenti Ahvaz’da silahlı saldırı düzenledi. Yerel kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre askeri üniforma giymiş 4 saldırgan, töreni izleme bölümünün arkasından askerlere ateş açtı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilen saldırıyla ilgili net bir sayı paylaşılmadı. Ayrıntılar geliyor…

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