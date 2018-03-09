İran’da başörtüsünü çıkaran kadına 2 yıl hapis

İran'da başörtüsü zorunluluğunu protesto eden bir kadın, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran medyasında yer alan haberlere göre protestocu kadın, kamusal alanda başörtüsünü açarak halkı isyan ve bozgunculuğa teşvik etmekle suçlanıyor.

İran’ın başkenti Tahran’da 2017 yılının Aralık ayında bir kadın, başörtüsünü çıkarıp bir sopanın ucunda sallayarak ülkedeki başörtüsü zorunluluğunu protesto etmişti. Bu eylem ülke çapında destek bulmuş ve benzer eylemler çeşitli şehirlerde de uygulanmaya başlanmıştı.