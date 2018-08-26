İran’da ekonomik kriz bakanı görevden etti

İran'da yaşanan ekonomik krizin etkisi hissedilmeye devam ediyor... Dolar karşısında günden güne eriyen İran riyalini canlandıramayan ekonomi bakanı Mesud Karbasian mecliste yapılan oylamanın ardından görevden alındı.

ABD’nin yaptırımlarıyla birlikte siyasi istikrarsızlığın da etkisiyle ekonomik krize sürüklenen İran’da ekonomi bakanı görevinden alındı. İran devlet ajansının aktardığı haberde İran meclisi bugün bir oylama yaparak ülkenin ekonomi bakanı Mesud Karbasian’ı görevden almaya karar verdi.

Ağustos ayının başında İranlı siyasetçiler benzer bir oylama yaparak çalışma bakanını görevden almış ve geçen ay İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani merkez bankası başkanını değiştirmişti.

Bugün yapılan oylamada 137 vekil Karbasian’ın görevden alınmasını isterken 121 vekil ise bakanın görevine devam etmesi yönünde oy verdi.