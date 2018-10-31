İran’da kan donduran görüntü: Zorunlu başörtüsü yasasını protesto eden kadını sürüklediler

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Sohanak Üniversitesi'nde dün tansiyon yükseldi... Sosyal medyada paylaşılan videoda, okulda başörtüsü giymek istemeyen öğrenciler eylem yaparken, ahlak polisinin kullandığı bir araç, genç bir kadının üzerine aracı sürüyor. Kadın metrelerce sürüklenirken görüntüleniyor.

İran’da ahlak polisi uygulaması sert yöntemleriyle uluslararası basının gündemine sık sık geliyor… Bunun son örneği de başkent Tahran’ın doğusundaki Sohanak Üniversitesi’nde meydana geldi.

İranlı aktivist Mashi Alinejad tarafından sosyal medya üzerinde paylaşılan videoda, başörtüsü kullanmak istemeyen öğrencilerin protesto yaptığı görülüyor. Videonun bir bölümünde ahlak polisinin kullandığı bir aracı genç bir kadın durdurmaya çalışıyor. Bunun üzerine harekete geçen araç genç bir kadının önünde olmasına aldırmadan yoluna devam ediyor ve kadının üzerinden geçmeye çalışıyor.

Ahlak polisi yaklaşık 45 metre sürüklerken videoyu paylaşan aktivist, “Bugün İran’da üzücü bir gün yaşandı. Ülke geriye gidiyor ve utanç dolu” dedi. Yapılan açıklamada ahlak polisiyle tartışma içine giren genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.