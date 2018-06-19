İran’da korkunç olay: 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 41 kız çocuğuna tecavüz edildiği iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada Mafi, tecavüzcülere en uygun cezanın verilmesi çağrısında bulundu. Mafi, "İslami Ceza Kanunu'nun 82'nci maddesine göre, tecavüz suçunu işleyenler idam cezasına çarptırılıyor. İranşehr'deki olayın faillerine de aynı hüküm uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

İran’da Tahran Milletvekili ve Meclis Kadın Fraksiyonu Üyesi Pervane Mafi, 41 kız çocuğuna tecavüz olayında faillerin idam edilmesini istedi.

İranşehr’deki olayın çok acı verici olduğunu ve toplumun vicdanında derin yaralar açtığını dile getiren Mafi, faillerin idam edilmesinin bir nebze de olsa toplumun yaralarını saracağını söyledi. Mafi ayrıca olaydan zarar gören ailelerin korunması noktasında İçişleri Bakanlığı ile valilik ve emniyet güçlerinin de sorumlu olduğunu belirtti.

Sünni nüfusun yoğun olduğu Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde, Cuma İmamı Muhammed Tayyip bayram namazı hutbesinde ramazan ayında şehirde 41 kız çocuğuna tecavüz edildiğini belirterek, yetkilileri göreve çağırmıştı. Sistan-Beluçistan Savcılığından yapılan açıklamada şu ana kadar 3 kızın ailesinin konuyla ilgili şikâyette bulunduğu, olayın zanlısı 4 kişiden 1’inin gözaltına alındığı bildirilmişti.

İran Başsavcılığı internet sitesine konuşan Başsavcı Muhammed Cafer Muntazeri ise İranşehr’le ilgili iddiaları yalanlayarak, 41 kız çocuğuna tecavüz edildiğini kamuya açık yerlerde dile getiren kimseler hakkında soruşturma başlatılacağını belirtmişti. Sadece 2 veya 3 kadının konuyla ilgili şikayette bulunduğunu aktaran Muntazeri, “Maalesef bazıları kamuoyunu yalan haberlerle meşgul etti. Böyle bir haberi uydurarak umuma açık bir yerde dile getiren bu olayı ispat etmek zorundadır. Aksi takdirde haklarında kamuoyunu yanıltmaktan kanuni işlem başlatılacaktır” demişti.