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İran’da Ruhani hakkında ilginç iddialar

İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani aleyhinde ilginç iddialarda bulunan bir kitap internet ortamında yayımlandı.

android-time 14:09 23 Haziran 2018
Haberler Dünya
İran’da Ruhani hakkında ilginç iddialar
İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani aleyhinde ilginç iddialarda bulunan bir kitap internet ortamında yayımlandı.

Aşırı muhafazakar kimliğiyle bilinen Kamran Gazanferi adlı araştırmacı yazar tarafından kaleme alınan “Bir bakışta Hasan Ruhani” adlı kitabın basımına İrşad ve Kültür Bakanlığı tarafından izin verilmedi.

İnternet ortamında e-kitap şeklinde yayımlanan kitapta Ruhani, “Şah dönemindeki istihbarat teşkilatı SAVAK’la iş birliği yapmak ve ABD adına İslam Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya çalışmakla” suçlanıyor.

Kitapta Ruhani’nin cumhurbaşkanlığı için gerekli yeterliliği sağlayamadığı öne sürülerek, meclisin konuyu incelemesi gerektiği söyleniyor.

Devlete ait İran Gazetesi’nin konuyla ilgili haberinde iddialar “temelsiz” olarak nitelendirildi. (AA)

Son güncelleme: android-time 14:2223.06.2018
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