İran’daki depremde yaralı sayısı 729’a yükseldi

İran'ın Kermanşah eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 729'a yükseldi ve toplamda 148 artçı sarsıntı kaydedildi. Hakkari'nin İran ve Irak'a sınır olan Şemdinli ilçesinin yanı sıra Yüksekova, Çukurca ve Derecik ilçelerinde sarsıntı ile birlikte endişelenen vatandaşlar, sokaklara çıktı.

İran devlet televizyonunun Acil Yardım Kurumu’na dayandırdığı habere göre, depremde yaralananların sayısı Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab’ta 372, Gilanigarb’ta 170, Kasrı Şirin’de 109, Batı İslamabad’da 54 ve diğer bölgelerde ise 24 olmak üzere toplamda 729’a ulaştı.

Depremde ölen olmadığı belirtilirken, yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle halkın geceyi İran Kızılayı’nın sağladığı çadırlarda geçirdiği ifade edildi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden dün yapılan açıklamada, merkezi Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kırsalında yerin 7 kilometre derinliğinde yerel saatle 20:07’de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilmişti.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada 6,4 büyüklüğündeki depremden sonra 7 tanesi 4 ila 5,5 arası 148 artçı sarsıntı yaşandı.

Dün akşam saatlerinden sabaha kadar 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrası 7 tanesi 4 ile 5,5 arasında değişen 148 artçı sarsıntı yaşandı.

Irak-İran sınırında 12 Kasım 2017’de meydana gelen ve merkez üssü Irak’ın Halepçe ilçesi olan 7,3 büyüklüğündeki depremde, İran’da 620’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 9 binden fazla kişi yaralanmıştı. Söz konusu depremde en fazla can kaybının 559 kişiyle Serpol Zehab kentinde olduğu belirtilmişti.

Irak-İran sınırında 12 Kasım 2017’de gerçekleşen ve merkez üssü Irak’ın Halepçe ilçesi olan 7,3 büyüklüğündeki depremde, İran’da 620 fazla kişinin hayatını kaybettiği 9 binden fazla kişi yaralanmıştı. Depremde en çok can kaybının 559 kişiyle Serpolzehab kenti olmuştu.

Deprem Hakkari’de de hissedildi

6.4 büyüklüğündeki deprem Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde paniğe neden oldu. Can ve mal kaybının yaşanmadığı ilçede deprem nedeniyle bazı vatandaşlar dışarıda bekledi.

AA