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İran’daki korkunç kazadan ilk görüntüler geldi…

Türkiye'yi dün gece yasa boğan uçak kazasının detaylarına ulaşılmaya başlandı. Bugün kara kutunun bulunduğu uçağın enkaz yerinden İran yerel ajansları ve haber mecraları ilk fotoğrafları paylaştı.

Sozcu.com.tr
android-time 12:01 12 Mart 2018
Haberler Dünya
Türkiye'yi dün gece yasa boğan uçak kazasının detaylarına ulaşılmaya başlandı. Bugün kara kutunun bulunduğu uçağın enkaz yerinden İran yerel ajansları ve haber mecraları ilk fotoğrafları paylaştı.

Başaran Holding’e ait özel jetin İran’da düşmesinin ardından olay yerinde ilk görüntüler ortaya çıktı. Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının bulunduğu uçak, Dubai’den İstanbul’a dönüyordu.

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İran basını ve ajanslarının paylaştığı fotoğraflarda İran Kızılay’ı bölgede inceleme ve müdahalelerde bulunurken görülüyor. Mina Başaran, arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi için Dubai’ye gitmiş ve hafta sonunu orada geçirmişti.

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Uçaktan çıkarılan yolcuların tek tek taşındığı fotoğrafları İran haber ajansı İRNA paylaşırken, kara kutunun da bulunduğu ve incelemelerin devam ettiği açıklandı.

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Son güncelleme: android-time 12:1312.03.2018
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