İran’dan flaş açıklama: Başından beri hataydı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD ordusunun Ortadoğu'daki varlığının en başından beri hata olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararı hakkında İran Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi.

Bakanlık sözcüsü Kasımi, ABD ordusunun Ortadoğu’daki varlığının en başından beri hata olduğunu ve bölgedeki durumu istikrarsızlaştırdığını ifade etti.

Telegram hesabından açıklama yapan Kasımi, “ABD’li güçlerin bölgedeki varlığı en başından beri hataydı ve irrasyoneldi. Gerilim ve endişe yaratıyordu ve her zaman bölgedeki istikrarsızlığın, tehlikeli durumun etmenlerinden biri olarak görüldü” dedi.