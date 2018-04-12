İran’dan İsrail’e sert mesaj!

İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in Devrim Muhafızları Özel Operasyon Birliği’ndeki temsilcisi Ali Şirazi, “İsrail, İran’a mazeretler verirse Tel Aviv ve Hayfa yok olacaktır" dedi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in Devrim Muhafızları Özel Operasyon Birliği'ndeki temsilcisi Ali Şirazi'den İsrail'in provokasyonlarına yönelik sert eleştiri geldi.

Şirazi, yaptığı açıklamada İsrail'e uyarıda bulunarak “İsrail varoluşuna devam etmek istiyorsa aptalca hatalar yapmaktan kaçınmalıdır. İsrail, İran'a mazeretler verirse İsrail'deki iki büyük şehir Tel Aviv ve Hayfa yok olacaktır” dedi.

İran ve İsrail birbirini teröristlere destek vermek ve bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçluyor. İHA