İrlanda bu kahramanı konuşuyor… ‘Hepinizi döverim ulen’

İrlanda'da bahis oynanan bir dükkana giren 3 hırsız hiç hesaba katmadıkları bir direnişle karşılaştı. Müşterilerin hepsi kaçarken, dükkan sahibinin yardımına 83 yaşındaki bir adam koştu.

İrlanda’da sosyal medyada yayılan bir güvenlik kamerası görüntüsü ülkenin gündemine oturdu. County Cork’ta bir bahis dükkanına 3 hırsız girdi. Dükkandaki müşteriler korkuyla kaçışırken, ellerinde sopa ve çekiçler olan hırsızların karşısında dükkan sahibi ve 83 yaşındaki Dennis O’Connor kaldı. Hırsızlara karşı direnen O’Connor, belki de torunu yaşındaki zanlılara karşı bir o yana bir bu yana koştu. Yaşlı adamın bu inanılmaz mücadelesi karşısında neye uğradıklarını şaşıran hırsızlar, dükkandan kaçarak uzaklaştı.