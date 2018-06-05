İş başa düştü… Başbakan paspas yaptı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin mecliste yere döktüğü kahve ülkenin gündemine oturdu. Rutte'nin kahveyi temizlemek için temizlik görevlilerinin elindeki paspası alarak işe girişmesi, bazı kesimler tarafından 'şov yapıyor' yorumlarına neden oldu.

Rutte, hükümet ortağı Demokratlar 66 (D66) Partisi lideri Alexander Pechtold ile birlikte, Hollanda Meclisi’ndeki iktidar kulisine giderken, elindeki kahveyi yere döktü.

Hollanda Başbakanı, çevredeki görevlilere, “Bez gibi bir şey yok mu?” diye sordu. Rutte temizlikçilerin getirdiği temizlik fırçasıyla yerleri kendisi temizledi. Başbakan, bir başka bezle de kahve sıçrayan masaları sildi.

Meclisin temizlik görevlileri Rutte’yi alkışlarken, Hollanda Televizyonu’nun (NOS) kamerası da Rutte’nin temizlik yaptığı anı baştan sona görüntüledi. NOS haberinde, “Diğer bütün Hollandalılar gibi, Başbakan Rutte de kendi döktüğünü kendisi temizledi” dedi.

NOS Parlamento Muhabiri Ireen Oostveen ise, ‘Rutte kameraların ne zaman çalışıp, ne zaman çalışmadığını çok iyi biliyor ve bu durumu çok iyi değerlendiriyor’ yorumunda bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise Hollandalıları ikiye böldü. Kimileri Rutte’nin hareketini tebrik ederken, kimileri ise kameralar önünde şov yaptığını söyledi.