İş başa düştü, süpürgeyi kaptı! Helal olsun Nadal!

İspanyol tenisçi Rafael Nadal kort içinde olduğu kadar kort dışında yaptıklarıyla da dünya sporunda örnek olmaya devam ediyor. İspanya'nın Mallorca Adası'nı vuran sel felaketine duyarsız kalmayan Nadal, eline süpürge alarak temizlik çalışmalarına bizzat katıldı. Kendisi de Mallorca'da yaşayan Nadal, selden etkilenenlere de tenis akademisini açtı.

İspanya’nın Mallorca Adası yoğun yağışların ardından gelen sel felaketiyle sarsıldı. 10 kişinin hayatını kaybettiği olayda binlerce ev kullanılamaz hale geldi.

Yerel halk başta olmak üzere yaraları sarmak için çalışmalara başlarken, uluslararası ajanslara düşen bir fotoğraf tüm spor dünyasına örnek olacak cinsten.

Kendisi de Mallorca’da doğup büyüyen ve halen orada yaşayan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sosyal medyadan mesaj atmakla yetinmeyip yardım ve temizleme çalışmalarına bizzat katıldı.

Kort içindeki başarılarının yanı sıra kort dışında da her zaman örnek gösterilen bir isim olan Nadal’ın bu davranışı takdirle karşılandı.

Mallorca’da tenis akademisi de bulunan Nadal, felaket nedeniyle tahliye edilenler ya da evlerini su basanlara spor tesisi ile tenis akademisinin kapılarını açtı.

Nadal’ı çalışırken gösteren fotoğraflar, İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Marca’da da yayımlandı. Haberde, ünlü tenisçi için, “Mallorca’ya bağlılığıyla bilinen tenisin bir numarası, dün bir kez daha bunu gösterdi ve halka mümkün olan tüm yardımı yapmak için eline süpürge almaktan tereddüt etmedi” ifadeleri kullanıldı.