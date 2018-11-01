IŞİD mağduru köylülere tazminat ödenecek!

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde, köyleri ve evlerine IŞİD terör örgütü tarafından zarar verilen ailelere tazminat ödeneceği belirtildi.

Kerkük Vali Yardımcısı Ali Hummadi, IŞİD tarafından evi tamamen tahrip edilen her aileye yaklaşık 33 bin dolar tazminat ödeneceğini söyledi. Bölgenin IŞİD terör örgütünden kurtarılmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen göçmen durumundaki insanların geri dönemediklerini ifade eden Hummadi, bu kişilerin geri dönmesi için çalıştıklarını belirtti.

İLGİLİ HABER Suriye'de IŞİD korkusu robot yaptırdı

Tazminatın, Bağdat hükümeti tarafından tahsis edilen Kerkük imar bütçesinden ayrılacağını aktaran Hummadi, yerel hükümet tarafından oluşturulan komisyonun bir hafta içinde hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağını, sonrasında da ödeme işlemlerinin başlayacağını aktardı. AA