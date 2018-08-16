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IŞİD saldırılarında yerle bir edilmişti… 2019’da ayağa kalkıyor

Suriye’nin Humus Bölgesi Valisi Talâl Barazi, Palmira antik kentin 2019 yaz aylarında turist almaya hazır olacağını belirtti.

android-time 08:16 16 Ağustos 2018
Haberler Dünya
IŞİD saldırılarında yerle bir edilmişti… 2019’da ayağa kalkıyor
Suriye’nin Humus Bölgesi Valisi Talâl Barazi, Palmira antik kentin 2019 yaz aylarında turist almaya hazır olacağını belirtti.

Sputnik’te yer alan habere göre Barazi, “Hükümetin, Palmira antik kentin tüm zararını onarmak için bir projesi var. Ayrıca, Palmira’nın anıtlarını ve tarihi değerlerini onarma yönünde tüm dünyadan teklifler mevcut. Sanırım Palmira, 2019 yaz aylarında tamamen turistleri ağırlamaya hazır olacak” dedi.

UNESCO, Rusya, Polonya, İtalya ve diğer ülkeler ile Avrupa’daki sivil kuruluşlardan yardım tekliflerini aldıklarını söyleyen Humus Valisi, “Burası tüm dünyaya ait, sadece Suriye’ye değil” diye ekledi.

Palmira Antik Kenti, IŞİD’in bölgeyi kontrol altında tuttuğu sırada teröristler tarafından yerle bir edilmişti.

Son güncelleme: android-time 08:1816.08.2018
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