IŞİD’in ebesi konuştu: Çocuk yaşta Suriyeliler vardı

ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post, bir dönem IŞİD'in merkezi haline gelen Rakka'da terör örgütünün ebesi olarak çalıştırılan 66 yaşındaki Samira el-Nasr ile konuştu. Haberde Nasr, IŞİD'in iç yüzünü anlatırken, "Bir Türk çift geldi ve doğumdan hemen sonra çocuğa asker üniforması giydirmeye çalışıp, çocuğun büyüyünce IŞİD üyesi olacağını söyledi" ifadesini kullandı.

Terör örgütü IŞİD’in insanlığa büyük zararları olduğunu biliyorduk, fakat ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post, Rakka’da ebe olarak çalışan ve IŞİD’le çalışan Samira al-Nasr ile konuşunca IŞİD teröristlerinin aslında kendi aileleri ve öz çocuklarına bile duyarsız olduğunu ortaya koydu.

Washington Post, bir süre önce IŞİD’in merkezlerinden biri haline gelen Rakka’da yıllardır ebe olarak çalışan 66 yaşındaki ebe al-Nasr ile konuştu. Muhabirlere IŞİD’in iç yüzünü ve IŞİD teröristleriyle evlenen genç kadınlar ile ilgili detaylar veren al-Nasr, “Bir Türk çift geldi, erkek IŞİD teröristiydi, kadın ise eşiydi. Doğumdan hemen sonra özel dikim bir asker kıyafeti giydirmek istediler. Ben bunu görünce şok oldum ve çocuğun cildinin çok hassas olduğunu söyleyerek ikna ettim. Babası ise çocuğunun gelecekte IŞİD’e katılacağını söyledi” ifadesini kullandı.

Son yıllarda IŞİD yönetimi altında yaşayan ebe al-Nasr, birçok şey yaşadığını söylerken, teröristlerin duyarsız ve cani olduğunu söyledi. al-Nasr, “3 yıl boyunca taksi ve silahlı insanlar tarafından IŞİD’çilerin evlerine gittim. Birçoğu yabancıydı ve bu yaptıklarımdan hiç gurur duymuyorum” dedi. al-Nasr, IŞİD teröristlerinin çok sıkı kuralları olduğunu söylerken, “Kadınlara ilaç ve ağrı kesici verilmesi kesinlikle yasaktı. Dolayısıyla kadınlar saatle boyunca kasları kasılarak ve acı çekerek doğum gerçekleştirdi” dedi.

IŞİD yönetimi altında Rakka’da normal doğumlardan 20 dolar ve sezeryan doğumlarda 50 dolar ödeme aldığı belirtilirken, al-Nasr IŞİD’çilerin eşlerinin genelde çocuk yaşta olduğunu ve farklı ülkelerden geldiğini aktardı. Nasr, “Birçok ülkeden hamile kadın geldi. Tunuslu, Suudi, Mısırlı, Yemenli, Somalili, Faslı, İrlandalı, Fransız, Alman, Rus, Türk ve bilmediğim birçok ülkeden hamile kadınlar geliyordu. Suriye’den gelen hamilelerin çoğu çocuk yaştaydı. En büyüğü 15 yaşındaydı en küçüğü 13 yaşında” dedi.