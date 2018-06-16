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İskoç üniversitesinde korkutan yangın

İskoçya'da, Glasgow Güzel Sanatlar Üniversitesinde çıkan yangında Mackintosh binası alevlere teslim oldu.

Sozcu.com.tr
android-time 12:20 16 Haziran 2018
Haberler Dünya
İskoç üniversitesinde korkutan yangın
İskoçya'da, Glasgow Güzel Sanatlar Üniversitesinde çıkan yangında Mackintosh binası alevlere teslim oldu.

Üniversitede gece yarısı çıkan yangında, mimari açıdan büyük önem taşıyan Mackintosh binasında büyük hasar meydana geldi. Tüm binayı saran alevler, çevre binalara da sıçradı. İskoçya itfaiye ekibi yöneticilerinden Peter Heath, yangının, 2014 yılında çıkan diğer bir yangının ardından restore edilen bölüm dahil tüm binayı sardığını açıkladı.

Yangının tamamen sönmediğini ancak büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten yetkililer, yangında ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı bildirdi. Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor. İskoç mimar Charles Rennie Mackintosh tarafından tasarlanan bina, 1897-1909 yılları arasında inşa edilmişti.

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