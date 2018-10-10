İsmini açıklamayan Türk yetkililer neden Türk basınına konuşmuyor?

Uluslararası kamuoyu Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetini dikkatle izliyor... Bütün gözler İstanbul'daki gelişmeleri yakından takip ederken, ülkemizde yaşanan gelişmeler ne yazık ki dünya basınından takip ediliyor. Bunun sebebi de ismini açıklamayan Türk yetkililerin, yaşanan gelişmelerle ilgili ilk bilgileri New York Times, Washington Post, Guardian ve Wall Street Journal gibi mecralara vermesi.

Ankara ile Riyad arasında gerilime sebep olan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı dünya kamuoyunun büyük ilgisini çekti… İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha haber alınamayan ve bir haftayı aşkın bir süredir kaybolan Kaşıkçı ile ilgili iddialar arka arkaya geliyor.

Dün ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Kaşıkçı’nın “son görüntüsü”nü paylaşmıştı. Görüntüleri gazeteye servis edenlerin Türk yetkililer olduğu açıklanırken, o görüntünün üzerinde Türkçe ifadeler dikkat çekiyor. Gazetenin haberinin ardından bugün de ismini açıklamayan yetkililer New York Times’a konuştu… New York Times’a konuşan üst düzey yetkili, Kaşıkçı’nın başkonsoloslukta 2 saat içerisinde öldürüldüğünü aktarırken, “Pulp Fiction filmi gibi” yorumunu da yapıyor.

Son dönemde uluslararası basında “İsmini açıklamayan Türk yetkililer” sık sık karşımıza çıkıyor. Ekonomi ve siyaset haberlerinde New York Times ve Washington Post’un yanı sıra Financial Times, Guardian ve Wall Street Journal’a konuşan “İsmini açıklamayan Türk yetkililer” gelişmeleri dünyaya duyuruyor ve hem Türk basını hem de Türk okuyucular yaşananları dışarıdan duyuyoruz.

Haydi Türkiye’nin en çok okunan ve satan gazetesi Sözcü ve en çok ziyaret edilen internet sitesi sozcu.com.tr’yi es geçelim ama ismini açıklamayan Türk yetkililer, yandaş mecraya ya da Türkiye’den ekmeğini çıkaran onlarca adliye, polis, diplomasi, ekonomi muhabirine kulis haberleri ya da önemli detay ve içgörüler vermiyor gerçekten şaşırıyoruz.