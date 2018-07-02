İspanya’da bir ilk… Transseksüel kadın güzellik yarışmasını kazandı

İspanya'da önceki gün bir ilk yaşandı... İspanya'nın en popüler güzellik yarışmasını bir trans birey kazandı. Yarışmada Cadiz kentini temsil eden Angela Ponce, birinci olarak güzellik tacının sahibi oldu. Angela Ponce, İspanya'yı Kainat Güzellik Yarışması'nda temsil edecek. 2012'de değişen kuralla birlikte trans bireyler Kainat Güzellik Yarışması'nda yer alabiliyor ama organizatörler kuralları değiştirmezse Ponce bir ilk olacak.

İspanya’da gündem Angela Ponce… Cadiz kentinde yaşayan ve önceki gün gerçekleşen İspanya Güzellik Yarışması’nda birinci olarak tacı alan 25 yaşındaki Ponce’un özelliği ise İspanya’da tacı alan ilk trans birey olması. Daha önce de yarışmaya katılan fakat kazanamayan Angela Ponce, bu sefer katıldığı yarışmada jüriyi etkilemeyi başardı. Ponce, “Bütün Cadis halkının desteğini hissettim ve şimdi bu tacı onlar için kafamda taşıyorum” demişti. Ponce, bu yıl yapılacak Kainat Güzellik Yarışması’nda İspanya’yı temsil etme hakkı kazandı. 2012 yılında Kainat Güzellik Yarışması’nda trans bireylerin yarışmasına izin verilmişti.