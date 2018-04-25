İspanya’da hırsız parti başkanı skandalı

İspanya'da Başbakan Rajoy'un kalelerinden Madrid'deki Halk Partisi'nin başkanı Cristina Cifuentes'in hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. 2011'de çekilen görüntüler bugün İspanyol basınında yer alırken, Cifuentes'in kırışıklığı engelleyen 40 euroluk krem çaldığı açıklandı. İddiaların ardındna Cifuentes istifa etti.

İspanya, başkent Madrid’deki Halk Parti’nin Başkanı Cristina Cifuentes’i konuşuyor… Madrid’de Halk Parti’nin başkanı olarak görev yapan Cifuentes’in 2011 yılında çekilen gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı. İspanyol gazetesi OK Diario’nun yayınladığı görüntülerde Cifuentes, yerel bir süpermarketin arka tarafına güvenlik görevlisi eşliğinde giriyor.

Daha sonra güvenlik görevlisinin uyarısı üzerine çantasını açan Cifuentes, çantasını boşaltıyor ve içindekileri görevliye gösteriyor. Videoda güvenlik görevlisi de çantayı karıştırırken gazetenin haberinde Cifuentes’in yaklaşık 40 euro değerindeki yaşlanmayı engelleyen ve kırışıklıkları gideren güzellik kremini çaldığını yazdı. Gazetenin haberinde Cifuentes’in güzellik kremini sehven çaldığı belirtildi.

Öte yandan Cifuentes’in yüksek lisans yapmadığını fakat yüksek öğretimine devam ettiğine dair şaibeli açıklamalar yaptığı da ortaya çıktı. Cifuendes’in Bu skandalların peş peşe patlak vermesi sonrasında bugün bir basın toplantısı yaptı. Başkent Madrid’de düzenlenen basın toplantısında Cifuentes istifa ettiğini duyurdu ve hataları istemeden yaptığını söyledi.