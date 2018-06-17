İsrail açıkladı: Yanan uçurtma gönderen aracı vurduk

İsrail ordusu dün gece Gazze'den İsrail tarafına 'yanan uçurtma ve balon' gönderen grupları yönetenlerden birinin aracını vurduğunu duyurdu. İsrail Gazze'yi yöneten Hamas'ı olaylardan sorumlu tutarken saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

İsrail ordusunundan yapılan açıklamada askeri bir uçağın, Gazze’de ‘yanan uçurtma hücresi’ sorumlularından birinin aracını hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, “Gazze’den yanan uçurtma ile helyum gazıyla şişirilmiş balonların İsrail topraklarına gönderilmeye devam edilmesi sonucu hava saldırısının düzenlendiği” ifade edildi.

İsrail ordusunun bu eylemlerden Hamas’ı sorumlu tuttuğu da ifade edildi.

AA’nın aktardığına göre Gazze’den görgü tanıkları da Şucaiyye Mahallesi’nde bir evin önünde park halindeki sivil bir araca İsrail tarafından roket saldırısı düzenlendiği ve aracın imha edildiği bilgisini paylaştı. Öte yandan saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı bildirildi.

İsrail basınında, Filistinli göstericilerin, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine ‘yanan uçurtma’ ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğine ilişkin haberler yer almıştı.

Haaretz’in aktardığına göre de Gazze sınırı yakınında çıkan 17 yangından 10’unun sebebi Gazze’den gönderilen balon ve uçurtmalar.

Haberde yanan balon ve uçurtmalar nedeniyle yaklaşık 500 hektarlık alanın yandığı ve 2 milyon dolarlık (7 milyon şekel) zararın olduğu belirtildi.

Filistin’de 2006’da yapılan ve Hamas’ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi’ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze’ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.

Gazzeliler sınırdan yanan uçurtma gönderme eylemlerine ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ kapsamında yapılan kitlesel gösterilerde başlamıştı.

İsrail askerlerinin sınırdaki eylemcilere gerçek mermi ile müdahalesi sonucu mart ayından bu yana 100’den fazla Filsitinli hayatını kaybetmişti.