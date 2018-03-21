İsrail askerini tokatlayan 16 yaşındaki Ahed’e hapis

İsrail askerine tokat atarak karşı gelen Filistinli Ahed Tamimi hakkında karar verildi. İsrailli askere tokat atarken çekilen görüntüsü ortaya çıkan ve daha sonra gözaltına alınan 16 yaşındaki Ahed Tamimi'ye 8 ay hapis cezası verildi.

16 yaşındaki Ahed Tamimi’nin Filistin’de İsrail askerine tokat attığı video sonrasında, genç kadın gözaltına alınmıştı.

Evine baskın yapılarak gözaltına alınan genç aktivist hakim karşısına çıktıktan sonra hakkında bugün karar verildi. 16 yaşındaki Ahed Tamimi’ye 8 ay hapis cezası verildi.

HANZALA CESARET ÖDÜLÜ ALMIŞTI

“Filistinli cesur kız” olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında İsrail askerlerine karşı koyarken çekilen görüntüleri nedeniyle İstanbul'da “Hanzala Cesaret Ödülünü”ne de layık görülmüştü. Tamimi, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşarak yemek yemişti.

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