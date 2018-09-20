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İsrail düşen uçakla ilgili bilgileri Rusya’ya verecek!

Rusya, Suriye'de düşen savaş uçağının ardından İsrail'le ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu. O açıklamaların ardından İsrail harekete geçti. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin başkanlığındaki bir heyetin, uçağın düşürülmesiyle ilgili ellerindeki bilgileri Rus yönetimine teslim etmek için Moskova’ya gideceği belirtildi.

android-time 00:39 20 Eylül 2018
Haberler Dünya
İsrail düşen uçakla ilgili bilgileri Rusya’ya verecek!
Rusya, Suriye'de düşen savaş uçağının ardından İsrail'le ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu. O açıklamaların ardından İsrail harekete geçti. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin başkanlığındaki bir heyetin, uçağın düşürülmesiyle ilgili ellerindeki bilgileri Rus yönetimine teslim etmek için Moskova’ya gideceği belirtildi.

İsrail, konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İsrail ordusunun hesabından yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetleri komutanı ve ona eşlik eden ekip, yaşanan olayın tüm yönleriyle ilgili rapor ve İsrail ordusunun gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını sunacaklar” ifadeleri kullanıldı.

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Daha önce de İsrail ordusu, Il-20 felaketiyle ilgili soruşturma için gerekecek tüm bilgiyi vermeye hazır olduklarını açıklamıştı.

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RUSYA SERT TEPKİ VERMİŞTİ

Rusya, düşen uçaktan sorumlu tuttuğu İsrail’e karşı sert açıklamalarda bulunmuştu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İsrailli mevkidaşı Avigdor Liberman’la yaptığı telefon görüşmesinde, yaşananlara cevap verme haklarının olduğunu söylemişti.

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Son güncelleme: android-time 00:4220.09.2018
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