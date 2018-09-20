İsrail düşen uçakla ilgili bilgileri Rusya’ya verecek!

İsrail, konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İsrail ordusunun hesabından yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetleri komutanı ve ona eşlik eden ekip, yaşanan olayın tüm yönleriyle ilgili rapor ve İsrail ordusunun gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını sunacaklar” ifadeleri kullanıldı.
Daha önce de İsrail ordusu, Il-20 felaketiyle ilgili soruşturma için gerekecek tüm bilgiyi vermeye hazır olduklarını açıklamıştı.
RUSYA SERT TEPKİ VERMİŞTİ
Rusya, düşen uçaktan sorumlu tuttuğu İsrail’e karşı sert açıklamalarda bulunmuştu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İsrailli mevkidaşı Avigdor Liberman’la yaptığı telefon görüşmesinde, yaşananlara cevap verme haklarının olduğunu söylemişti.