İsrail, Esad’ın nükleer reaktörlerini Türkiye üzerinden imha etmiş

İsrail'in, 2007 yılında Suriye'nin Deyrizor bölgesindeki El Kibar nükleer reaktörünü vurduğu resmen açıklandı. Açıklamayı Savunma Bakanı Avigdor Lieberman yaparken, ülkenin çok satan gazetelerinden Haaretz henüz inşaat aşamasındaki El Kibar nükleer reaktörünü vuran İsrail jetlerinin dönüş yolunda Türkiye hava sahasına girdiği ve alçaktan uçarak Gaziantep'e yakıt tanklarını attıklarını okuyucularına duyurdu.

İsrail ordusu, 2007 yılında Suriye'ye ait El Kibar tesislerinin İsrail Hava Kuvvetleri tarafından vurulduğunu doğruladı. İsrail ordusu tarafından yayınlanan açıklamada, operasyonda F15 jetlerinin kullanıldığı bilgisi verildi. İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizencot, “2007 yılında nükleer reaktöre düzenlediğimiz hava saldırısının mesajı, İsrail'in varlığını tehdit eden oluşumlara izin vermeyeceğimizdir” dedi. İsrail Genelkurmay Başkanı, “Bugün de mesajımız aynı. Yakın ve uzak gelecekte de böyle kalacak” dedi. İsrail ordusu saldırıya ilişkin fotoğraf ve görüntüleri de yayınladı.

Bu açıklamaların ardından Savunma Bakanı Lieberman, “Son yıllarda düşmanlarımızın motivasyonu arttı fakat İsrail savunma güçlerinin motivasyonu da aynı doğrultuda yükseldi” dedi. Bakan, “Ortadoğu'daki herkes bu denkliğin idrakına varmalı” diye konuştu. Bu gelişmeler yaşanırken İsrail’in çok satan gazetelerinden Haaretz geniş kapsamlı bir dosya hazırladı. Haaretz, operasyonun nasıl tamamlandığına dair hazırladığı grafikte İsrail pilotlarının Türkiye üzerinde çok büyük bir hata yaptıklarını ve bir diplomatik krizin eşiğinden dönüldüğünü aktardı.

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Haaretz’in haberinde İsrailli pilotların El Kibar tesislerini vurduktan sonra alçalarak Türkiye-Suriye sınırında seyrettiği ve daha sonra Gaziantep üzerinde ağırlıkları azaltmak ve yakıtı idareli kullanmak için yakıt tankını attığı ifade edildi. Haaretz’in haberinde bu gelişmenin Tel Aviv-Ankara hattında ciddi bir gerilime sebep olduğu aktarılırken, “Üzerinde İbranice yazan yakıt tankının fotoğrafları, İsrail güçlerinin bölgede olduğunu kanıtlar nitelikteydi. İkinci sorun ise o dönemde iyi ilişkilerimizin olduğu Türkiye ile ilişkilerde sorun yarattı. O dönemde Erdoğan başbakan olarak görev yaparken, İsrail Hava Kuvvetleri yakıt tankının Türkiye sınırları içerisinde bırakılmasının operasyonel bir hata olduğu ifade edildi” yorumu yapıldı.

Haaretz’in haberinde bu gelişmenin ardından yakın zamanda atanan İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Eşkinazi, üst düzey yetkilileri Türkiye’ye gönderdiği ve Türk yetkililerle görüştüğü ifade ediliyor. Haaretz, “Görüşmede, operasyonun detayları ve Türkiye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyulduğu belirtildi. Türkler mutlu değildi fakat bu olayı büyütmemeye karar verdiler. Çünkü onlar da Esad’ın gizli projesinin tehdit oluşturabileceğini düşünüyordu” yorumunu yaptı.