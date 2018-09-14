İsrail-Filistin arasında yıkım gerginliği… Sembol köyde sıcak saatler

İsrail Mahkemesi tarafından yıkım kararı verilen Han el-Ahmer Köyü çevresinde, İsrail güçleri ve Filistinliler karşı karşıya geldi. İsrail güçleri yıkıma engel olmak isteyen protestoculara müdahalede bulundu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre bölgede hareketlilik dün başladı. Han el-Ahmer’e gelen İsrail güçleri, köydeki 5 evi yıktı.

Filistinlilerin direnişi karşısında yıkım çalışmaları durdurulurken, köy ve çevresindeki hareketlilik bugün de devam ediyor.

Reuters’ın sıcak fotoğraflar geçtiği bölgede, İsrail güçlerinin köy ve çevresindeki protestoculara müdahale ettiği görülüyor.

Filistinli bir grup aktivist, İsrail’in yıkım kararlarıyla mücadele ve Han El-Ahmer ile Kfar Adumim Yahudi yerleşim birimini birbirinden ayırmak için Han el-Ahmer’in kuzey kesiminde konteyner ve ahşap evlerden oluşan küçük bir köy kurmuş ve beş evden oluşan bu sembolik köye “Vadi el-Ahmer” ismi verilmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer’deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.