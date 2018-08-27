İsrail Gazze ile arasındaki Beyt Hanun Sınır Kapısını yeniden açacağını duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Gazze ile aralarındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı yeniden açılacağını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Gazze ile İsrail arasındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nın yeniden açılacağını duyurdu. Lieberman, sınır kapısının yeniden açılmasının en önemli sebebini geçen hafta boyunca bölgedeki gerginliğin azalması olarak gösterdi.

MISIR’IN ETKİSİ OLDU

Açıklamada Mısır'ın Hamas ve İsrail arasındaki gerginliği azaltmaya yönelik yaptığı çalışmaların da sınır kapısının açılmasında büyük bir etken olduğu belirtildi. Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı, Gazze sınırının kuzeyi ile İsrail arasında yer alıyor. İsrail bölgede yaşanan gerginliğin artması sebebiyle yaklaşık 1 hafta önce Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kapattığını duyurmuştu. İHA